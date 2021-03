FaulbaerStrategie.12

Trading Idea

In diesem wikifolio wird nach einer Faulbär Strategie gehandelt. Warum Faulbär? Weil nur einmal am Jahresanfang gehandelt wird. Es soll der ETF mit der schlechtesten Performance eines Jahres gekauft werden und bis zum Ende des Jahres gehalten werden. Am Jahresende wird umgeschichtet.

Die Strategie ist einfach und schnell erklärt: Man investiert am Anfang eines jeden Jahres in den weltweiten Verliererindex des Vorjahres mit der Hoffnung, dass dieser in diesem Jahr korrigiert. Was in den vergangenen 20 Jahren bei meiner Auswahl 16 mal der Fall war.

Für mein Wikifolio erfolgt die Auswahl für den zu investierende ETF folgendermaßen

1. Am Anfang des Jahres wähle ich die 12 Größten Volkswirtschaften des vergangenen Jahres aus

2. Von den 12 Ländern wähle ich das Land aus bei dem sich der Aktienindex am schlechtesten entwickelt hat (Verliererindex)

3. Für das nun laufende Jahr wird in ein ETF auf den Verliererindex investiert



Wie fokus-money hab auch ich die Entwicklung nachgebildet allerdings immer auf der Basis der 12 Größten Volkswirtschaften der jeweiligen Jahre

Mein Ergebnis ist etwas schlechter als das von fokus-money kann sich aber mit 2786 % für die letzten 20 Jahre immer noch sehen lassen.



Zurückbetrachtet funktioniert diese einfache Strategie überraschend gut, deshalb nochmal der Hinweis, Aktien- / Indexverläufe aus der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf die Entwicklungen in der Zukunft zu.



