Nachhaltig ethisch gruen

Trading Idea

"Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden." Definition lt. bmz.de Bei der Auswahl der Aktien soll das "gute Gewissen" auf wirtschaftlich vernünftige Unternehmen treffen. In diesem Wikifolio sollen ausschließlich Unternehmen aufgenommen werden, die nach meinen eigenen Kriterien einen besonderen Mehrwert für die Menschheit, die Natur und diese Welt haben. Dabei sollen aber auch die Fundamentaldaten und Wachstumsaussichten stimmen. Ich prüfe die Unternehmen nach den Möglichkeiten eines Privatinvestors und hoffe, den hohen Anforderungen an ein solches Portfolio gerecht zu werden. Grundsätzlich werde ich zu jeder Depotaufnahme einen Tradekommentar schreiben. Hier beschreibe ich, was das Unternehmen so grün, so nachhaltig, so besonders für mich macht. In diesem Wikifolio sollen ausschließlich Aktien aus dem gesamten Anlageuniversum gehandelt werden. Es sollen keine Hebelprodukte etc. gehandelt werden. Die Positionen sollen langfristig gehalten werden, um von der Unternehmensentwicklung zu profitieren. Allerdings können auch Teilverkäufe realisiert werden, um neue Positionen aufzubauen. Die Unternehmen sollen mindestens einmal im Jahr nach meinen eigenen Kriterien überprüft werden. Sollte ich die Firma nicht mehr für eine gute Investition halten, kann diese jederzeit verkauft werden.

Master data Symbol WF0GRUEN24 Date created 01/22/2024 Index level - High watermark 100.0