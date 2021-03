Long Term Billionaire LTB

Trading Idea

Ziel des Long Term Billionaire Portfolios sollte es sein durch quantitativ fundierte Asset Allokation ein attraktives Anlageprodukt zu entwickeln. Die Investmentstrategie stützt sich dabei auf die Auswahl besonders attraktiver Unternehmen mit einem ausgewogenen Chancenrisiko Profil. Den technischen Kern bildet dabei ein selbst entwickeltes und implementiertes Vector Autoregressives Modell (VAR).



Das Portfolio strebt einen durchschnittliche Cash Quote von 15-25% an um kurzfristig opportune Marktkonstellationen entsprechend nutzen zu können.



