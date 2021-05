Trading Idea

Die Handelsidee hinter der 'Unlimited Stock Trading Theory' ist recht einfach gestrickt, die Aktien werden möglichst lange gehalten und bei Kurskorrekturen wird nachgekauft. Die Größe des Geldbestands wird an die gegebene Marktlage angepasst.



Es ist eine Kunst, die richtigen Aktien zu finden, man muss viel nachdenken und analysieren. Letzteres, das Analysieren erfolgt meist mit den gängigen Instrumenten des Aktienmarkts, also die Fundamentanalyse und die Technische Analyse (oder einen Aktienfilter), um die Aktien zu finden, die meinen Kriterien entsprechen.



Dennoch sollte man sich stets daran erinnern, dass vergangene Gewinne oder Verluste keine Aussage über zukünftige Gewinne oder Verluste geben können. Man beschreibt jedes Mal eine neue Seite eines sich füllenden Buches.



Der Rolling Stones Song: "Time Is On My Side" beschreibt das Handeln mit Aktien schon recht treffend. Kaufen und halten. Das Brot und Wasser im Aktienmarkt. Der Einstieg steht bei meiner Analyse im Vergleich zum Nachkaufen hinten an. Da es einfach nicht möglich ist, den richtigen Einstieg zu finden. Wenn man einen Baum pflanzen will, wartet man ja auch nicht, bis das Wetter passt.



---

Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht.

show more

This content is not available in the current language.