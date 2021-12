Trading Idea

"Algorithmic Stock Trading II" handelt hauptsächlich amerikanische Technologie- und Wachstums- Aktien, es können aber zum Beispiel gelegentlich auch mal chinesische Wachstums-Titel gehandelt werden oder auch deutsche bzw. europäische Wachstums-Titel. Dieses Wikifolio basiert auf algorithmischem Aktien-Handel; das heißt, alle Trades dieses Wikifolios werden rein mechanisch durch einen von mir entwickelten Trading-Algorithmus generiert.



In die Liste der täglich vom Algorithmus zu scannenden Aktien (Watchlist) werden hauptsächlich populäre Wachstums- und Technologie- Aktien aufgenommen, da sich in tausenden Backtestings gezeigt hat, dass der Algorithmus in diesen Märkten am effizientesten arbeitet. Der Algorithmus basiert auf der Strategie, in emotionalisierten Märkten überverkaufte Aktien zu identifizieren und zu kaufen, die dann nach Normalisierung der Markt-Situation wieder glattgestellt werden.



Der Algorithmus wurde während seiner Entwicklung mit historischen Börsen-Daten bis zu 35 Jahre zurück gebacktestet. Es werden nicht nur Backtestings mit einzelnen Aktien durchgeführt, sondern es wird regelmäßig auch die Watchlist als Ganzes gebacktestet, um daraus Leitwerte für das Money Management und das Risk Management ableiten zu können. Die Watchlist wird kontinuierlich aktualisiert und angepasst. Das wichtigste Kriterium für eine Aufnahme bzw. auch für eine Entfernung einer Aktie aus der Watchlist sind aktuelle Backtesting-Ergebnisse der einzelnen Aktien.



Hierbei berücksichtigte Backtesting-Kennzahlen sind beispielsweise::

- Trade-Gewinn-Wahrscheinlichkeit

- annualisierter Jahres-Ertrag gehaltener Trades

- Trade-Durchschnitts-Ertrag

- Trade-Haltedauer

- Anzahl Trades

- Anzahl Trades pro Jahr

- generierte Trade-Haltedauer pro Jahr pro Aktie

- generierte Trade-Haltedauer pro Jahr pro Watchlist

- Gewinn-Trade-Ertrag

- Anzahl Gewinn-Trades

- größter Gewinn-Trade

- Verlust-Trade-Ertrag

- Anzahl Verlust-Trades

- größter Verlust-Trade



