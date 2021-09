Euro Welt ETF Werte Maxx

Trading Idea

In diesem wikifolio soll mit Hilfe von ETFs weltweit in rund 8000 bis 9000 Aktien investiert werden, die aus Europa, Japan, den USA und den Schwellenländern stammen.



Gewichtungsregel Nummer 1:



Jede Region soll mit zwei ETFs abgebildet werden, die zu 50 % in Large- und Mid Caps sowie zu 50 % in Small Caps investieren.



Somit werden Small Caps höher gewichtet als im MSCI All Country World Index (MSCI ACWI), da sie empirisch eine höhere Wertentwicklung als Large- und Mid Caps erwarten lassen.



Hintergrund: Large- und Mid Caps bilden in den MSCI Indizes 85 % der Marktkapitalisierung ab, während Small Caps 14 % der Marktkapitalisierung abbilden. Die MSCI IMI Indizes fassen beide Märkte zusammen und bilden somit 99 % der Marktkapitalisierung ab.



Gewichtungsregel Nummer 2:



Die teuerste Region soll im Vergleich zum MSCI ACWI nur mit rund zwei Dritteln gewichtet werden. Im Gegenzug werden die anderen Regionen entsprechend ihrer Marktkapitalisierung im MSCI ACWI höher gewichtet. Maßgeblich dafür sind das aktuelle Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnis im MSCI IMI Index der jeweiligen Region.



Somit werden vergleichsweise günstige Regionen höher gewichtet als im MSCI ACWI, da sie empirisch eine höhere Wertentwicklung als vergleichsweise teure Regionen erwarten lassen.



Ein Beispiel: Wären die USA der teuerste Aktienmarkt und würden rund 60 % vom MSCI ACWI ausmachen, würden sie im wikifolio nur mit rund 40 % gewichtet. Europa, Japan und die Schwellenländer würden dann entsprechend ihres Anteils im MSCI ACWI höher gewichtet.



Anpassungsregel:



Dieses wikifolio verfolgt eine Kaufen-und-Halten-Strategie. Die Aufteilung der ETFs soll aber mindestens einmal pro Jahr an die beiden Gewichtungsregeln angepasst werden. show more

