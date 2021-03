Giganten 2030

Trading Idea

Das Wikifolio konzentriert sich darauf die stärksten und wichtigsten Unternehmen des Jahres 2030 zu finden und zu halten.



Anders formuliert soll es die Antwort auf die Frage sein, welche heutigen Firmen den besten Investments der 2000 - 2020er Jahre (Amazon, Apple, Netflix ..) entsprechen.



Die wichtigsten Unternehmen der nächsten Dekade werden meiner Meinung nach weiterhin "Technologie-Firmen" sein. Der Begriff steht in Anführungszeichen, da ich Technologie nicht für einen Sektor halte. Langfristig werden auch kapital- und arbeitsintensive Branchen wie Manufacturing, Real Estate, Telekommunikation sowie scheinbar nicht betroffene Sektoren wie Pharma und Lebensmittel auf einem digitalen Substrat aufbauen. Dieses Substrat führt zu den bekannten Effekten der Digitalisierung: rapide sinkende Grenzkosten, exponentielles Wachstum durch schnelle Distribution, Netzwerkeffekte und damit Monopol-Cashflows für die Marktführer.



Die Innovationsleistung wird - wie in der Vergangenheit - nicht von den heutigen Marktführern erbracht, sondern von Disruptoren.



Die Zielunternehmen für dieses Wikifolio werden daher in der Regel von außergewöhnlichen Unternehmern - oft die Gründer - mit großer und langfristiger Vision und Ambition geführt. Sie beweisen über lange Zeit ein enormes Maß an Persistenz und Problemlösungskompetenz und scheuen sich nicht konträre Entscheidungen entgegen des Konsens zu treffen.



Daher lauten die Eckpfeiler dieses Portfolios:



- extrem starke Unternehmen finden und langfristig halten

- konzentrierter Ansatz nach Warren Buffet (know what you buy)

- in der Regel wenig rebalancing und geringe Cashquote (time in the market > timing the market)

- Gewichtung nach langfristigem Potential und conviction

- Volatilität ist kein Faktor. Da starke Unternehmen schnell wachsen, korrigieren sich Kursrücksetzer normalerweise ebenso schnell nach Kompression der Multiples (vorausgesetzt das Wachstum ist in Takt) show more

