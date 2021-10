Kissigs Turnaround-Spekulationen

Trading Idea

In diesem wikifolio möchte ich in aussichtsreiche Turnaround-Spekulationen und Unternehmen in Sondersituationen investieren, die ich auch auf meinem Blog iNTELLiGENT iNVESTiEREN vorstelle.



"Große Anlagemöglichkeiten kommen immer dann, wenn hervorragende Unternehmen vorübergehend in schwieriges Fahrwasser geraten und deshalb unterbewertet werden."

(Warren Buffett)



Basis für meine Entscheidungsfindung soll vor allem die qualitative Analyse, also die Analyse der Bilanzen und Geschäftsberichte der Unternehmen sein.



"Die besten Schnäppchen gibt es immer in Angst einflößenden Umgebungen."

(Howard Stanley Marks)



Investments in abgestürzte Blue Chips und strauchelnde Nebenwerte sind mit einem erhöhten Risiko verbunden, da hier die Fehlertoleranz geringer ist als bei einem gut laufenden Unternehmen. Andererseits reflektiert preist ein eingebrochener Aktienkurs dieses erhöhte Risiko bereits ein.



"Die meisten Anleger glauben, Qualität und nicht etwa der Preis sei der Maßstab dafür, ob eine Geldanlage riskant ist. Doch qualitativ hochwertige Aktiva können riskant und Vermögenswerte niedriger Qualität können sicher sein. Es ist alleine eine Frage des Preises, den man für sie bezahlt hat."

(Howard Stanley Marks)



Dennoch sollten Turnaround-Spekulationen immer nur eine Portfoliobeimischung sein und daher auch dieses wikifolio nur eine Ergänzung in einem gut sortierten und breit aufgestellten Anlagedepot.



"Turnarounds seldom turn."

(Warren Buffett)



Anlagehorizont: Situationsbedingt zwischen kurzfristig spekulativ und mittel- bis langfristig.

Region: Weltweit mit Schwerpunkt USA und Deutschland bzw. DACH-Region. show more

