Derzeit sind die hohen Lizenzkosten, an die großen Labels Sony, Universal und Warner Bros. die größte Schwachstelle von Spotify, da die Labels ein Oligopol auf die Verwertungsrechte der Künstler haben. Spotify kann diese Kosten nur bedingt reduzieren, indem Sie ihre Markmacht ausnutzen. Audio-Streaming sorgt bei den Labels seit Jahren wieder für Umsatzwachstum und durch die Marktmacht ist es Spotify möglich günstigere Konditionen auszuhandeln. Ich denke das in Zukunft deutlich einfacher für Künstler wird, auch ohne ein Label, ihre Musik auf Spotify zu veröffentlichen, zum Beispiel über Spinnup. Das Equipment zur Musikaufnahme wird immer günstiger und immer besser. Langfristig ist jedoch der NFT-Markt eine Gefahr für Spotifys Geschäftsmodell. Auch wenn die Prognosen der Saxo Bank etwas überspitzt sind. Hat mich der Beitrag über die Disruption von Musik-Streaming, durch NFT's doch ein wenig hellhörig werden lassen. Durch NFT’s (Non-Fungible-Tokens) in der Musikbranche, ist es Künstlern möglich den Hauptteil ihrer Einnahmen einzubehalten. Derzeit können die meisten Künstler kaum von ihrer Arbeit leben, da die Labels den größten Teil des Umsatzes einbehalten. Zudem bieten NFT’s, die Möglichkeit, dass Verbraucher die Musik wieder besitzen können und die Künstler die Rechte an ihrer Arbeit behalten. Eine von diesen neuen dezentralen Plattformen ist Audius. Während einige sagen, dass NFT’s Spotify ersetzen werden, gibt es auch einige die sagen, dass Spotify dies als neue Einnahmequelle nutzen kann. So können Spotify-Nutzer unbekannte Künstler, direkt durch NFT’s unterstützen und sollten die Künstler Erfolg haben, können die Nutzer sie durch ihre NFT’s profitieren. Während die meisten Menschen noch nichts von NFT’s gehört haben und decentralised finance unser Finanzsystem nicht in der Schnelligkeit verändert hat wie es von der Krypto-Szene prognostiziert wurde, wird sich die derzeit größte Musik-Streaming-Plattform auch in den nächsten Jahren behaupten können. Die Erstellung eines Produkts ist die eine Sache, die Verbreitung und Vermarktung ist eine andere und gerade im Bereich Podcasts hat Spotify gezeigt wie schnell sie Trends erkennen können und wie schnell sie handeln und massiv investieren. Dadurch hat Spotify in den vergangen Jahren seine Marktpräsenz in diesem Segment ausgebaut und ist in diesem Bereich Marktführer. Abschließend denke ich trotzdem, das der Trend langfristig zu Gunsten der Künstler geht und gehen muss. Ob eine Marke wie Spotify durch den NFT-Markt komplett abgelöst wird, bleibt abzuwarten. (Alle Informationen in diesem Post stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Die Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht übernommen werden. Alle zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der allgemeinen Information und stellen keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente dar und sind keine Anlageberatung.) https://cointelegraph.com/news/nft-music-platforms-to-disrupt-spotify-in-2022-saxo-bank-predicts