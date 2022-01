Solide Wachstumstitel Welt

Trading Idea

Es soll in Aktien investiert werden die ein solides Wachstum in Aussicht stellen.

- Das Umsatzwachstum soll bei mind. 8% p.a. liegen im aktuellen und darauffolgenden Geschäftsjahr unter der Annahme dass die Weltwirschaft wächst.

- Ebenfalls soll das KGV für das aktullle GJ unter 32 liegen zum Kaufzeitpunkt und im daruffolgenden unter 25

- Die Gewinnschwelle sollte spätestens in 2 Jahren erreicht werden ab dem Kaufzeitpunkt

- Spätestens in zwei Jahren sollte ein positiver Cash-Flow erreicht werden ab dem Kaufzeitpunkt

- Falls möglich soll das Unternhmen in einer Nische sein in der Sie eine gewisse Marktmacht besitzt.

- Eigenkapitalquote von mind. 15%

Zum Kaufzeitpunkt darf die Gewichtung einer Aktie max. bei 14% des Porfolios liegen.

Es wird global investiert show more

