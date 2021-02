eRepublic212

Trading Idea

Das Projekt Student Managed Fund (kurz: SMF) der Investment Group Konstanz e.V wurde im Jahre 2015 nach angelsächsischen Vorbildern ins Leben gerufen um Studenten Wissen zu Kapitalmärkten und Geldanlage zu vermitteln. Da an der Universität überwiegend theoretische Inhalte gelehrt werden, versuchen wir mit diesem Projekt die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen.

Student Managed Funds haben ihren Ursprung im angelsächsischen Raum, wo sie auch heute noch an jeder guten Universität oder Business School zu finden sind. Oftmals investieren die Funds mit Echtgeld an der Börse und haben schon viele Jahre Bestand.

Dieses Portfolio wird im Rahmen einer internen Challange geführt.

Unsere Ziele hierbei, sind ein gut diversifiziertes Portfolio, das eine solide Rendite erbringt und gleichzeitig Lernerfolge für die Teilnehmer. Wir beschränken uns hierbei vorerst auf Aktien, vorwiegend aus Europa und den USA, im weiteren Verlauf des Projekts werden auch Derivate zum Einsatz kommen. Die Aktien werden nach bestimmten Analysemethoden vorgeschlagen, zu welchen die Teilnehmer ein intensives Analyst-Training durchlaufen haben, welches auf den ebenfalls von der Investment Group angebotenen Börsenführerschein aufbaut. Es handelt sich hierbei fast ausschließlich um fundamentale Analysen, aufgrund von Jahresabschlüssen und dazugehörigen Kennzahlen und Multiples. Das Projekt ist über mehrere Semester geplant und verfolgt daher einen mittelfristigen Anlagehorizont mit voraussichtlichen Haltedauern von über einem Jahr. show more

This content is not available in the current language.