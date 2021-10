World Wide Undervalued

Trading Idea

Bei der zugrundeliegenden Strategie handelt es sich um ein branchenspezifisches Value-Investing mit Trendfolge-Komponente.

Es wird angenommen, dass sich starke Trends von besonders unterbewerteten Unternehmen nicht nur fortsetzen, sondern auch mittel- bis langfristig zu einer Outperformance in den jeweiligen Branchen führen. Hiervon soll mit diesem wikifolio profitiert werden.



Aus einer Vielzahl von Unternehmen sollen ohne regionale Einschränkung diejenigen ausgewählt werden, die besonders preiswert sind, gemessen an ihrem

1. Discounted Cash-Flow (DCF)

2. Gewinn und Buchwert

Hierfür werden anhand historischer Daten und Wachstumsprognosen unter Berücksichtigung der jeweiligen Branche automatisierte Bewertungen durchgeführt.

Zudem sollen sich die Kurse in einem starken Aufwärtstrend befinden.



In die nach diesen Kriterien besten Unternehmen soll investiert werden. Die Zusammensetzung und Gewichtung der Positionen soll dabei möglichst ausgeglichen sein, regelmäßig überprüft und falls nötig angepasst werden. show more

