Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich das letzte Woche bei Coinbase. Die Krypto-Handelsplattform profitiert derzeit vom Bitcoin-Kursanstieg. Unternehmensseitig spricht allerdings auch vieles für die US-Aktiengesellschaft. Philip Hoffmann ( malmaladei) erklärt: „Coinbase ist ein Unternehmen, das sich der Zugänglichmachung und dem Wachstum des gesamten Crypto-Ökosystems verschrieben hat. Coinbase adressiert einen globalen, übernationalen Markt. Da Coinbase ein rein digitales Produkt ist, bestehen theoretisch unbegrenzte Skalierungs- und Rollout-Optionen.“ Coinbase ist einer von zehn ungefähr gleichgewichteten Titeln in Hoffmanns wikifolio Die Plattformen der Zukunft.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim Chip-Hersteller Intel. Das US-Unternehmen enttäuschte Anleger mit seinen Quartalszahlen. Die Aktie verlor daraufhin auf Wochensicht rund 10 Prozent. Damit erreichte sie ein Niveau, bei dem viele wikifolio-Trader wieder einen attraktiven Einstiegszeitpunkt gekommen sahen.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei Appen Limited beobachten. Trader trennten sich vermehrt von der Aktie des australischen Daten-Unternehmens, nachdem diese in den letzten zwei Wochen seit langem wieder Kursgewinne aufweisen konnte. Zuvor korrigierte das Wertpapier des auf maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz spezialisierten Unternehmens ein Jahr beinahe durchgehend. Year to Date steht ein Minus von 66,9 Prozent zu Buche.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche das deutsche Elektrotechnikunternehmen Aixtron. Die Kursverluste der Aktie könnten Reaktionen auf eine aktualisierte Analysteneinschätzungen sein. So hat jüngst die Investmentbank Oddo BHF ihre Kaufempfehlung gestrichen. Grund zur Panik besteht allerdings nicht. Das aktuelle Kursziel der Analysten bei Oddo BHF liegt mit 28 Euro immer noch rund 30 Prozent über dem derzeitigen Kurs der Aixtron-Aktie.

