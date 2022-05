Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei Siltronic. Viele wikifolio-Trader scheinen das Wertpapier des deutschen Zulieferers für die Halbleiterindustrie - nach beinahe ununterbrochenen Kursverlusten im Jahr 2022 - derzeit für kaufenswert zu halten. Der Markt sieht das ähnlich. Auf Wochensicht legte die Aktie um 5,3 Prozent zu. Laut Trader Hans-Jürgen Thees ( CoVaCoRo) liegt das an den aktuellen Geschäftszahlen des Unternehmens: „Siltronic liefert solide Q1-Zahlen ab. Wichtig ist der Free Cash Flow von 137 Mio. Euro. Dieser erlaubt die Finanzierung der Investitionen. Das Netto-Finanzvermögen in Höhe von 709 Mio. Euro ist ein solider Puffer für diese volatilen Zeiten.“ In Thees wikifolio COVACORO ist die Siltronic-Aktie derzeit mit 2,3 Prozent gewichtet.

COVACORO CoVaCoRo DE000LS9NSL7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +52,6 % seit 15.03.2019

+7,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 100.672,85 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim Bergbauunternehmen McEwen Mining. Das Wertpapier des, auf dem amerikanischen Kontinent tätigen, Gold- und Silber-Produzenten verlor in den letzten Jahren kontinuierlich an Wert. Letzte Woche ging es dann noch einmal steil bergab. Auf Wochensicht verlor die Aktie 18,4 Prozent. Einige Trader griffen daraufhin zu und holten sich den Rohstoff-Wert ins Depot.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei der Aktie von Aker Carbon Capture beobachten. Das norwegische Unternehmen entwickelt Lösungen zum Auffangen und anschließenden Speichern von CO2. Nach einer längeren Verlustperiode legte die Aktie in der letzten Woche um 6,9 Prozent zu. Einige Trader nutzen diese Gelegenheit und verkauften Anteile.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche den deutschen Rohstoffkonzern Aurubis. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Produktion und das Recycling von Kupfer. Aktionäre und Trader konnte Aurubis zuletzt nicht überzeugen. Auf Wochensicht verlor die Aktie 18,3 Prozent an Wert.