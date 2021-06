Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei dem Wertpapier des kanadischen Öl- und Gas-Konzerns Reconafrica. Investoren reagierten erfreut auf die Nachricht, dass das Unternehmen bei Explorationstätigkeiten in Namibia auf ein Erdölsystem gestoßen war. Naturschützer hingegen zeigen sich besorgt, da sie durch Fördermaßnahmen erhebliche Schäden für Menschen und Umwelt in der Region befürchten. Kurzum: Für ein nachhaltiges Portfolio eignet sich die Reconafrica-Aktie definitiv nicht.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Ein solcher Dip ließ sich letzte Woche bei Evolution Mining, einem australischen Goldminenunternehmen mit Projekten in Australien und Kanada, beobachten. Evolution Mining und viele andere Minen-Aktien verloren an Wert, weil die Zinsen für US-Staatsanleihen aufgrund besserer Wirtschaftsdaten stiegen. Die Opportunitätskosten für das Halten von Gold wurden somit höher und das Edelmetall demensprechend weniger attraktiv. Evolution Mining schien den Trader jedoch nach wie vor zuzusagen und so kauften sie die Aktie mit Abschlägen.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Dem österreichischen Halbleiterhersteller ams gelang letzte Woche der Verkauf des ams-Osram Geschäftssegment „Digital Systems“. Das Unternehmen trennt sich damit vom nordamerikanischen Teil seiner Digitalsparte. ams kommt somit dem Ziel das gesamte Digital-Geschäft der 2020 übernommenen OSRAM zu verkaufen einen Schritt näher. Trader nutzten den Aufwind der Aktie und nahmen Gewinne mit.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal Resolute Mining - das zweite australische Goldminenunternehmen des Wochenrückblicks. Grund für den Kursverlust sind - ebenso wie bei Evolution Mining – die gestiegenen Zinsen für US-Staatsanleihen.