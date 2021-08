Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei der Aktie des E-Autopioniers Tesla. Getrieben von starken Zahlen zum zweiten Quartal verzeichnet das Wertpapier derzeit deutliche Kursgewinne. Das ist auch Alexander Prier ( GutVerdienen) nicht entgangen: „Wir haben Tesla wieder aufgestockt. Die Zahlen waren herausragend und so langsam merken das auch die Analysten. Charttechnisch schaut der Wert ebenfalls sehr spannend aus.“ In Priers wikifolio NEO BOOM 4Kids and Hits ESG ist die Aktie derzeit mit 1,8 Prozent gewichtet.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei der Aktie des deutschen Biotechnologie-Unternehmens Morphosys. wikifolio-Trader scheinen hier mit einer bevorstehenden Umkehr der seit Sommer 2020 anhaltenden Korrekturphase der Aktie zu rechnen.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio-Trader letzte Woche bei TUI. Der Tourismuskonzerns präsentiert am 12.08 seine Zahlen zum zweiten Quartal 2021. Angesichts der vielen Verkäufe scheinen sich die meisten wikifolio-Trader davon keine oder negative Impulse für die ins Stocken geratene Erholung der TUI-Aktie zu erwarten. So steht das Wertpapier auf Jahressicht zwar über 80 Prozent im Plus, das Vorkrisenniveau ist für den von Corona stark gebeutelte Touristikriesen – zumindest derzeit - aber nicht erreichbar.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche Alibaba. Der chinesische Tech-Konzern steht hierbei stellvertretend für seine gesamte Branche. Schon seit mehreren Wochen befinden sich China-Aktien in einem Abwärtstrend. Grund dafür ist die zunehmende Angst vor staatlicher Regulierung, welche Anleger derzeit dazu bringt, ihre Wertpapiere fluchtartig abzustoßen.