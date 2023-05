Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

Fear of Missing Out bei Alphabet

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Alphabet (A) 8.52% 25 Jahre Börsenerfahrung 2 BYD 6.33% World's Best Brands 3 ATOSS Software 7.52% Marktsentiment 4 Amazon 6.47% firstclass stock picking 5 Albemarle 11.53% Lithium und Elektromobilitaet

Alphabet kündigte auf der Google Entwicklerkonferenz I/O neue AI-Features an. Die Aktie zieht daraufhin an (+ 8,52 % auf Wochensicht). Viele wikifolio Trader wollten sich das nicht entgehen lassen und legten sich die Aktie ins Depot. Die Hintergründe kennt wikifolio Trader Andreas Mayer ( FNIInvest ): „Google CEO Sundar Pichai ist sich sicher, dass die KI in den nächsten Jahren alle Bereiche des Unternehmens noch stärker durchdringen wird.“ Laut Mayer geht es hier vor allem um alltägliche Anwendungen, die dem Nutzer Arbeit abnehmen sollen: „Google Fotos soll mit dem „magischen Editor“ eine Funktion zum KI basierten Bearbeiten von Bildern bekommen. Google Mail geht auch einen Schritt weiter als das bisherige Feature „Smart Reply“, hin zu komplett KI geschriebenen E-Mails. Auch Google Maps bekommt neue KI-Funktionen hinzugefügt.“

FNI Triple Three Growth Shares FNIInvest DE000LS9PHH3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +30,7 % seit 31.08.2019 +1,5 % 1 Monat 0,55 × Risiko-Faktor EUR 273.183,80 Investiertes Kapital

Buying the Dip bei PayPal

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Paypal -12.81% SmallCap Dividende Plus 2 GFT Technologies -16.52% Nordstern 3 Deutsche Pfandbriefbank -5.16% Researchbüro 4 Global Fashion Group -9.54% Nebenwerte Europa 5 Airbnb -14.99% World's Best Brands

Bei fallenden Kursen haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal gekauft. Das Wertpapier notiert derzeit bei rund 57 € auf einem Mehrjahrestief. Zu diesem Preis waren PayPal-Papiere zuletzt 2017 zu haben. Viele wikifolio Trader nahmen das zum Anlass, um sich die Aktie ins Depot zu legen.

Und wie siehst du das? Ist die PayPal-Aktie derzeit kaufenswert? Stimme ab, um zu sehen, welcher wikifolio Top Trader deiner Meinung ist?

Taking Profit bei Coinbase

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Coinbase (A) 6.27% Nordstern 2 Fresenius 9.47% Carpe diem Aktientrading 3 C3.AI 24.89% 25 Jahre Börsenerfahrung 4 Cloudflare 12.28% NEÖ Green Sustainable AB 5 Fastly 9.18% NEÖ Green Sustainable AB

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woch bei Coinbase . Die Aktie notiert aktuell bei rund 55 € und damit nach wie vor weit von früheren Höchstständen entfernt. Allein im Mai hat das Wertpapier allerdings rund 25 % Performance gemacht. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt, dass viele wikifolio Trader darum aktuell lieber auf Nummer Sicher gehen und Gewinne mitnehmen.

Trading-Sentiment

Jumping the Ship bei Bayer

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 K+S -7.60% €uro am Sonntag Offensiv 2 Cancom -11.85% Substanz plus Soliditaet 3 Bayer -8.64% Top Hedge 4 Hapag-Lloyd -6.07% 25 Jahre Börsenerfahrung 5 Carl-Zeiss -6.20% firstclass stock picking

Die Aktie des Pharma-Riesen Bayer ist nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen deutlich ins Minus gerutscht. Bayer enttäuschte Investoren mit einem Rückgang von Umsatz ( -1,7 %) und Gewinn (Bereinigtes EBITDA -15 %). Aktuell notiert die Aktie knapp über 50 € und damit auf dem tiefsten Stand seit Mitte Januar. Ein Blick auf folgenden Chart zeigt die Entwicklung wichtiger Kennzahlen im Zeitverlauf:

Ausgewählte Kennzahlen:

Tagesaktuell die heißesten Aktien der wikifolio Trader sehen Zu den Aktien-Insights