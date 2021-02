Neue investierbare wikifolios KW 43

Diese Woche dürfen wir einen Zuwachs von 116 Handelsideen im Kreise der investierbaren wikifolios begrüßen. Welche das sind, gibt es wie immer hier nachzulesen.

Viel Spaß beim Entdecken!

wikifolioWFTrader

TOPUSTOPUS1337

Trend of Wall Street's GiantsAMX72630amx

Global Opportunity Dividend PlusBAM2014BAM

Hebelwirkung (defensiv)GEHEBELTBastiP

InvestitionsplanIPLANBBW05

Dagoberts HebelDDASSETBenjaminS

Strategie nach Gebert DAX-WerteBRIGETFBRInvestment

Finanzwerte8009001CaPe70

CasualTrader20011958CasualTrader

ESCON Global DividendsGLOBDIV1clouseau

80/20 - Value/RiskVALUEDharma

Wachstum mit TrendaktienDDD800DiscoDuck

USA - Schwerpunkt TechnologieUSANASDQdividendhunter

Dividenden - Euro-Krise IIDIVDNOEUdividendhunter

DRF-Min. Vola0DRF0009DRF

Kontinuierlich & diversifiziertDUFONDS1Duhri08

Strategie Aktienmärkte €urolandCK4X4444EuroTrade

IndexRennenMSCIRUNFondsRenner

Progressive Currency Trading DRAGHIUSFoxTheFox

AbsolutefolioABSOLFranzKarl

fünf Sterne DiscoDFDISCO0fuenfSterne

PureTechnicalTrendGT101XXLGaborMehringer

Bio-Health-Tech TradingBIOTECHSGentlemanTrader

HaasTrader defensivHAAKTHaasTrader

HaasTrader spekulativHTSPEKHaasTrader

Global Hidden ChampionsGLHC0913HarryOdenthal

Vienna Value InvestHAUVVIHaussi

Gute & solide WerteHW03HDWHeiko

Random Walk Passive InvestmentRANDOMPFHends

HERT-1AHRV1Hert

Dynamic Risk Point&Figure VER1916Hervald

Triple Lifestyle Mix00HFI333HFinvest

Internet und Infrastruktur IUI001Hightower

Deutschland Hebel Trading 2HIGHTRADHightrader

HiN - SubstanzstrategieW0000002HochImNorden

günstige WachstumswerteGWACHSHorsepower

Hyperion 1 (Fundamental-Ansatz)FP001Hyperion

Smart Social Media & TechSSMTHAKAinvestmentpunk

Knockout Währungen ADEV00001jannis

FI Familien-Werte Value GARPVF987654JFInvest

German highlightsKF220778kai2277

R.E.X.000KBREXkbconny

Kireto: Trend AnalysisKIPICKERKireto

DividendenTrendTRENDDIVKraftwerk

Wachstum in allen MarktphasenLSMOMKrInvest

KT-STRATEGIE Event TradingKT2219KTStrategie

KT-STRATEGIE Invest & TradingKT2212KTStrategie

KursTrend RisikoInvestKTRISIK1KursTrendCom

Internationales ParkettOR030587Loewenfinanz

4-Augen-Strategie4AUGEMaddinTraderInv

TD Strategie Aktiv12FASTMagicfinanz

Sektor TraderSEKTORManiac

DAX-Werte AixtremDAXAIXTRManiac

Simply up!MINIVOLAManiac

Global, nach LevermannGLOBINVEMarius9009

ImmobilienfirmenIMMOBILIMathias76

Wachstum Welt19512014matou

MB RentenstrategieMBRESTRMBfolio

MB Rebound offensivMBOFFMBfolio

MB Aktienwerte globalMBAGLMBfolio

MegatrendMEGATRENMegatrend

Deutsche Werte mit HebelDWMH1MPeters

Hedge-StrategieOLLOWMEEMuensteraner

NestoInvest Worldwide00005NINestoInvest

NestoInvest Sport00003NINestoInvest

nk | Kronos -Stiftung & Ertrag-KRONOSnkfinance

Langfristig in Konsum-AktienKONSUMAKNomsen

Global Brand ValuesGBV9020Orca9020

AktienselektionPAMWZ010PAMZillich1

Charts Worldwide plusCHTWR215Pecunius

Blue Chips - die bessere HälfteBCHT48Pecunius

PEYOS Beste123ABCpeyo

Pflueger Trading Alpha StrategyPFLUEGERPfluegerTrading

Online Marketing RockstarsOMRFUTURPhaedrus

Trade Global151086PNPNinvest

EUR_USD_ZockEURUSD72pubs4711

BankenzukunftBANKEN14pubs4711

Global Trading OpportunitiesGTRADINGRedDev

Global Invest auf StandardwerteTK1204X0Ruggy

RW - World EditionRWWORLDRWTrading

Big and Small Investments DE37414137Saltador

Welt AktienstrategieALLWORLDSCtrade

SL Relative Strength ISTRENGTHSebastianLukas

ChanceMattersCNCEMATRseifenspender

SIKA Trendstarke AktienSIKATRENSIKA72

SIKA Chance nutzenSIKACHANSIKA72

SKIM - Emerging-Markets-Werte55609081Skybob

All Term Aktiv & System TradingSOLIVER2soliver

AzubiAusbau-Strategie II1AZUBI40StockAdvisor

Safety Depot TL200BDTL200Strategieplus

Fundamentales Wachstum0000001AStravestor

StyriaTrading DAXen12555030StyriaTrading

ESG Sustainable EQ Investment000ESGSustainment

Hebel DAX-Werte long/shortHDAXLSTheBrightSide

Standard Welt 1 PFSW1thegravityphil

Tobias T. InvestmentsTTINV001TobiasT

Dividendentitel-ChanceDIV100tobinit

Impressionsoptimierer spekulativOPTIIMPToniKoenig

Chartanalyse Pro 1MM722Trader20

Atemlos Europaweit UnterwegsTHOMMY60Trader9999

Defensiv-Strategie: globalDEFENSTraderLady

Freizeit und TechnikAUTOTECHTraderpair

SMART MONEY LEVERAGESMARTMNYTraderTim

Aktienmix Passiv02081991trading2earn

Asiatische Internet ExplosionAIE2014TradingXPRT

LogoutLOGOUTTraumatron

Hamburger ProduzentenHHANSATraumatron

Pfadfinder SubstanzPFAD0002trendfolger2014

Trendfolge long und short290564Trendfolgi1

Multi Opportunities00MAPF13Valuevest

SARE spekulativSAFRETSPWeitCapital

Entspannt investierenBLAUUS1Wind

Bond - Werte Allocation WINBWAWinvest

Regel Nr. 1: Kein Geld verlieren00RN1KGVWorldwideValue

TradesituationAT000WSSWSSVM

Intuition SZF00000SZahlenfreund

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.