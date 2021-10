Tranquility

Handelsidee

Entscheidungen werden auf Grundlage von technischer- , Fundamentaler und Sozialer Analysen (Social Information Arbitrage) getroffen.

TA - Da Time Series momentum in den letzten Dekaden an Nützlichkeit verloren hat, gehe ich bei der technischen Analyse wieder back to the roots und nutz Edwards und Magee's Weisheiten. Never change a running system.

FA - Von Makroökonomischen Perspektiven bis hin zu Einzelanalysen unterschiedlicher Unternehmen nutze ich hier alles.

SA - Laut Schwager die sogenannte 3. Analysemethode, bekannt geworden durch Chris Camillo, nutze ich um Soziale Trends zu finden, die einen Kulturweiten Einfluss haben könnten.



Anlageuniversum: Von Aktien, über Commodities bis hin zu Bitcoin bin ich bereit, wenn die Zahlen stimmen, in vielversprechende Produkte zu investieren. mehr anzeigen