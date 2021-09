pauli mutual fund

Trading Idea

Das Wikifolio spiegelt meine privaten Kapitalanlagen (mit Ausnahme von kurzfristiger Spekulation/Trading) wider. Anleger*innen erhalten dadurch die Möglichkeit, ohne Mühe an meiner inzwischen 15 jährigen Handelserfahrung und dem Expertenwissen im Bereich Financial Services zu partizipieren.



Die Investments werden nach einem dynamischen aber strukturierten Vorgehen selektiert. Dabei spielen Fundamentaldaten und laufende multivariate Indikatoranalysen hinein. Zuletzt werden die Handelsentscheidungen gegen ein Set an eigens definierten Regeln gespiegelt und konsequent (frei von Emotion) umgesetzt. Der teilweise gehaltene erhöhte Kassenbestand ist beabsichtigter Teil der Strategie und wird in bestimmten Börsenphasen auf- bzw. abgebaut.



Derivate kommen nur selektiv zum Einsatz. Dies entweder als Hedge oder zur Spekulation auf Marktumstände, die mit physischen Papieren nicht adäquat bzw. rentabel umzusetzen sind. Allgemein achtet der Fonds auf physisches Vorhalten bzw. volle Replikation der Assets im Bestand (wenig bis keine synthetischen derivativen Geschäfte).



Bei Fragen zum Wikifolio können Sie mir gerne eine persönliche Nachricht schreiben.



Mit freundlichen Grüßen



André Pauli

Master of Science in Financial Services

Bankkaufmann

