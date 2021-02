Stocks to Watch by C.P.

Trading Idea

Das wikifolio soll die jährlich erscheinende "Stocks to Watch"-Liste des US-amerikanischen Traders Chris Perruna nachbilden. Die Liste enthält seine Favoriten für das nächste Jahr und war in der Vergangenheit äußerst erfolgreich: Im Jahr 2017 erreichte die Liste mit 14 Werten bei gleicher Gewichtung eine Performance von 152 %, im Jahr 2018 mit 21 Werten eine Performance von 214 %, in 2019 mit 13 Werten eine Performance von 147 % und in 2020 mit 15 Werten eine Performance von 118 %. Dabei handelt es sich idR um bekannte Wachstumswerte, nicht um extrem spekulative "Zockeraktien". Man kann also durchaus von einer guten Diversifikation sprechen.



Es sollen ausschließlich Aktien gehandelt werden, die für mindestens ein Jahr gehalten werden sollen. Mit Veröffentlichung der neuen Liste erfolgt eine Anpassung.

