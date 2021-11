Top-50 Momentum Selektion

Trading Idea

Dieses Dachwikifolio soll grundsätzlich die stärksten fünf Wikifolios, der "Top-50-Wikifolio-Rangliste, pro Monat verfolgen, und bildet eine Momentum Strategie mit Trendfolge ab. Dafür müssen die Wikifolios durch ein gewichtetes Faktor-Ranking.



Kurzbeschreibung:

- höchste 52W Rendite

- höchste 26W Rendite

- niedriger Risiko-Faktor und kleiner gleich 2

- hohe "Top-Wikifolio-Rangliste"-Bewertung

- Keine Hebelprodukte

- Mindestens 5 Assets im Wikifolio

- Nur ein Wikifolio pro Trader



Am Monatsanfang werden die 50 Top-Wikifolios ohne Hebelprodukte nach ihrer 52W Rendite, die 26W Rendite, dem Risiko-Faktor und ihrem Top-Rank gefiltert und sortiert, außerdem werden Wikifolios ignoriert, die zum Zeitpunkt der Umschichtung weniger als 8 verschiedene Aktien/ETFs halten.

Aus dem Ergebnis werden die besten fünf Wikifolios, die von verschiedenen Personen geführt werden, in das Portfolio übernommen.

Wikifolios, die sich bereits im Dachwikifolio befinden, werden bei einer Umschichtung leicht gegenüber neuen Wikifolios bevorzugt, um die Anzahl der Transaktionen etwas zu reduzieren.



Der Gedanke:

Das gewichtete Ranking hat zur Folge, dass wir nur die Wikifolios aufnehmen, die eine gute Rendite abwerfen und dabei keine zu hohe Schwankung aufweisen. Die 26W Rendite hilft dabei, besser auf Kehrtwenden am Markt zu reagieren.



Das Ranking der Top-wikifolio-Rangliste sorgt dafür, dass die Wikifolios ein gewisses Maß an "Rundum-Qualität & -Pflege" zeigen, so würde ich es beschreiben.



Auf Hebelprodukte wird verzichtet, weil ich das potentielle Risiko einfach niemanden aufzwingen will. Jeder kann für sich selbst Hebel einsetzen, hier aber nicht. Die Wikifolios müssen außerdem selbst mindestens 5 Assets halten, Cash ausgenommen.



Aus dem Ergebnis werden dann die besten fünf Wikifolios genommen, wobei nur das beste Wikifolio pro Trader in mein Portfolio übernommen wird.



Dieses Dachwikifolio soll grundsätzlich auf fünf Säulen stehen. show more

