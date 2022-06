Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Zuckerproduzenten Südzucker. Den richtigen Riecher bei der Aktie bewies Nadine Peer ( GreenCashcow). Sie kommentierte Anfang Juni: „Historisch gesehen ist die Aktie oft dem Zuckerpreis hinterhergelaufen. Momentan gibt es hier eine hohe Ratio, welche bald wieder angepasst werden könnte, indem entweder die Aktie steigt oder der Zuckerpreis fällt. In Anbetracht der aktuellen Lage kann ich mir jedoch kaum vorstellen, dass der Zuckerpreis sinkt.“ In Peers wikifolio Veganismus und Wasser ist die Südzucker-Aktie derzeit mit einer Gewichtung von 33,2 Prozent die mit Abstand größte Portfolioposition.

Veganismus und Wasser GreenCashcow DE000LS9RCL2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +5,2 % seit 01.09.2020

-21,0 % 1 Jahr 0,78 × Risiko-Faktor

EUR 43.415,99 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Barrick Gold, dem größte Goldbergbauunternehmen der Welt. Investments in Gold oder Gold-Aktien sind wegen der derzeit steigenden Zinsen zunehmend unbeliebt bei Anlegern. Dementsprechend verlor auch Barrick Gold in den letzten Wochen an Börsenwert. In den letzten Handelstagen schien nun ein Niveau erreicht zu sein, bei dem viele wikifolio-Trader die Aktie wieder für attraktiv bewertet hielten und dementsprechend investierten.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei der Aktie des Flughafen Wiens ( Vienna International Airport) beobachten. Zu der sagenhaften Wochenperformance von 24,2 Prozent kam es, weil die Airports Group Europe ihren Anteil am Flughafen Wien auf über 40 Prozent aufstockte und dementsprechend ein Pflichtangebot (33 Euro je Aktie) an alle verbleibenden Aktionäre stellen musste. Der Kurs regierte umgehend und stieg von rund 26 Euro um besagte 24,2 Prozent auf knapp unter 33 Euro.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche den deutschen Kupferproduzenten und Kupfer-Recycler Aurubis. Die Performance der Aktie ist auf Wochen- (-9,8 Prozent) und Monats-Sicht (-11,5 Prozent) negativ. Derzeit notiert das Wertpapier am 6-Monats-Tief.