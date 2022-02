Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim US-Halbleiterhersteller Micron Technology. Für den Kurssprung verantwortlich dürften keine Neuigkeiten aus dem Unternehmen selbst, sondern die sich langsam wieder verbessernde Stimmung bezüglich Tech-Aktien sowie die Probleme eines Hauptkonkurrenten (Western Digital) sein.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim US-Tech-Konzern Xilinx. Xilinx ist kurz davor vom Chiphersteller AMD übernommen zu werden. AMD gab letzte Woche bekannt, dass für die bereits 2020 angekündigte Übernahme nun alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei der Aktie des deutschen Software-Spezialisten GK Software beobachten. Expansionspläne des Unternehmens scheinen Trader dazu veranlasst zu haben, Gewinne mitzunehmen. Frank Großer ( FGCapital) erklärt: „GK Software verstärkt die Fokussierung auf den ostasiatischen Markt mit Gründung einer Niederlassung in Singapur. Nach den Markterfolgen in Europa, Amerika und Afrika richtet GK Software aktuell das Augenmerk mit Südostasien auf einen weiteren hoch entwickelten Markt für den Einzelhandel.“ Viele Trader scheinen sich das lieber erst einmal von der Seitenlinie anzuschauen. Nicht so Großer, in seinem wikifolio Value Nebenwerte ist die GK-Software-Aktie derzeit mit 3,8 Prozent gewichtet.

Value Nebenwerte FGCapital DE000LS9NRG9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +39,2 % seit 30.07.2018

-11,0 % 1 Jahr 0,63 × Risiko-Faktor

EUR 2.923,89 investiertes Kapital

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche das deutsche Softwareunternehmen TeamViewer. Nachdem ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm dem Wertpapier Anfang Februar zunächst zu deutlichen Kursgewinne verhalf, scheint sich die Dynamik nun schon wieder umzukehren. Auf Wochensicht verlor die Aktie rund 10 Prozent und machte damit einen Gutteil der zuvor erzielten Gewinne wieder zunichte.