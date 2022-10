Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Besonders deutlich hat sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei dem US-amerikanischen Unternehmen Crowdstrike gezeigt. Grund für das vermehrte Trader-Interesse sind die jüngsten Quartalszahlen des IT-Sicherheitsspezialisten. Gerid Otte ( LionFolio) fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen: „Das Umsatzwachstum zeigt weiterhin keine Anzeichen von Schwäche und lag bei 86 Prozent YoY (Jahresvergleich). Auch beim Free Cash Flow gibt es wieder den - inzwischen gewohnten - Sprung im Vergleich zum Vorjahr. Die Sorgen, das Wachstum könnte sich verlangsamen, sind nun erstmal wieder weggeblasen, der Kurs hat entsprechend ein neues Allzeithoch erreicht.“ In Ottes wikifolio Wachstumsstarke Disruptoren ist Crowdstrike schon länger mit einer Gewichtung von rund fünf Prozent enthalten. Anlässlich der starken Quartalszahlen ist sein Fazit wenig überraschend: „Ich bleibe natürlich an Bord“.

Wachstumsstarke Disruptoren LionFolio DE000LS9PNR0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +6,9 % seit 22.01.2019

-36,3 % 1 Jahr 1,48 × Risiko-Faktor

EUR 174.005,71 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei einem der geheimnisvollsten Unternehmen der Welt. Die Sprache ist von Palantir. Der US-Datenspezialist ging diesen Herbst an die Börse und spaltet seitdem die Geister. Denn Palantir schreibt zwar nach wie vor Verluste, zu den Kunden gehören aber zahlreiche westliche Geheimdienste. Mehr zu Palantir gibt es in einem aktuellen Blog-Beitrag.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitzunehmen ist der wohl schönste Teil des Tradens. Letzte Woche tat dies die Community vor allem bei der Aktie der Bitcoingroup. Der Kurs der größten deutsche Krypto-Handelsplattform stieg in den vergangenen Wochen rasant. Zu verdanken hat das Unternehmen diesen Umstand vor allem der laufenden Bitcoin-Rally. Das aktuelle Stagnieren eben dieser, knapp unter dem Allzeithoch der Kryptowährung, dürften Trader nun als Anlass genommen haben, um Gewinne einzusacken.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Ein guter Kapitän verlässt das sinkende Schiff zuletzt. Ein guter Anleger hingegen verhält sich gänzlich anders. Er minimiert Verluste und stößt „sinkende“ Aktien ab. So geschehen zuletzt beim deutschen Maschinenbauer Manz. Die Aktie schloss auf Wochensicht mit einem Minus von rund fünf Prozent. Angesichts des Kurses nahe des Allzeithochs, sieht es hier allerdings eher nach einer Korrektur, als einer nachhaltigen Schieflage aus. Der Kursrücksetzer erwischte letzte Woche auch Christoph Klar ( SystematiCK) und sein wikifolio Trendfollowing Deutschland. „Heute (04.12.) ist intraday mein initialer Stop Loss bei Manz gerissen, daher habe ich auch ohne zu zögern verkauft. Die Aktie konnte zwar dann im Tagesverlauf fast auf Tageshoch schließen, aber damit muss man sich abfinden,“ kommentiert der Trader.

Trendfollowing Deutschland SystematiCK DE000LS9K4K3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +89,5 % seit 08.01.2017

-1,6 % 1 Jahr 0,29 × Risiko-Faktor

EUR 2.108.246,05 investiertes Kapital Top Chance-Risiko-Verhältnis