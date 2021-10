Wissenschaft und Technologie II

Handelsidee

Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Momentumstrategien und Dividendenstrategien über lange Zeiträume die nachhaltigsten Renditen liefern.



In den letzten Dekaden sind die Technologiefirmen stark gewachsen und zu einem extrem profitablen Wirtschaftszweig gereift.



Ich versuche mit meinem Portfolio, diese beiden Erkenntnisse in Handelsideen umzusetzen.



Dabei investiere ich



- die Hälfte meines Depots in zwei ETFs, einen World-Momentum-ETF und einen US-Tech-ETF



- sowie die andere Hälfte in acht Einzelaktien aus dem Dividend-Aristocrats-Universum, meiner Lieblingsaktie Apple und den beiden Firmen (Amazon und Stryker), in denen meine Söhne arbeiten, da sie dort nicht arbeiten würden, wenn das nicht gute Firmen wären.



Die acht Einzelaktien aus dem Dividend-Aristocrat-Universum sind diejenigen, von denen ich nach Sichtung den Eindruck habe, das beste Momentum zu haben. Die also Dividende und Momentum im Moment am besten kombinieren.



Einmal jährlich Ende September gleiche ich Kursdifferenzen aus und kontrolliere die Qualität der Einzelaktien. Sollten meine Söhne die Firmen wechseln, würde ich auch die entsprechenden Investments wechseln.



Sollten die beiden Werte Apple oder Amazon aufgrund eines singuläre Ereignisses um mehr als 20% fallen, so kann es sein, dass ich andere stabile Werte verkaufe, um auf einen Rebound zu setzen.



Mit diesem Ansatz will ich die Momentumstrategie mit den Wachstumschancen der Techies und den Sicherheitsaspekten der Aristokraten koppeln, um ein Buy-and-forget-for-one-year-Portfolio aufzubauen, welches mir durch regelmäßige Dividenden Ausschüttungen sogar noch mein Einkommen aufbessert. mehr anzeigen