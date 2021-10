Goldener Regenbogen Trendumkehr

Trading Idea

Dieses Portfolio soll Aktien aus dem NASDAQ-100 enthalten, welche nach einer Trendumkehr-Strategie ausgewählt werden. In anderen Worten soll das Portfolio vor allem Aktien beinhalten, welche derzeit vom Markt ungeliebt sind. Damit steht diese Strategie in einem krassen Gegensatz zu den gängigen momentum-basierten Strategien, die sich aktuell großer Beliebtheit erfreuen. Doch wer weiß, vielleicht sind die Verlierer von heute die Gewinner von morgen?



Es ist beabsichtigt, ausschließlich auf Basis von technischer Analyse in Aktien aus dem NASDAQ-100 zu investieren. Insbesondere auf den Relative-Strength-Index, kurz RSI möchte ich zurückgreifen. Dabei weiche ich bewusst von der bekannten 70/30-Regel (70 = überkauft, 30 = überverkauft) ab. Stattdessen will ich Werte verwenden, die ich mittels eines mehrmonatigen Tests unter der Berücksichtigung von den Faktoren Rendite pro Signal, durchschnittliche Haltedauer und Anzahl Wertpapierumschichtungen ermittelt habe.



Die Positionen sollen immer in 1%-Schritten aufgebaut werden. Bei Vorliegen der von mir definierten Voraussetzungen soll die Position auf einen Schlag liquidiert werden. Um das Portfolio vor systematischen Risiken meiner Strategie zu schützen, soll eine Aktie maximal bis zu vier Mal nachgekauft werden, bis die Position "voll" ist.



Ich rechne mit einer kurz- bis mittelfristigen Haltedauer. Damit meine ich einen Zeitraum von wenigen Tagen bis einigen Monaten. Sollte der NASDAQ-100 in einen langanhaltenden Bärenmarkt verfallen, ist auch eine längere Haltedauer möglich. show more

This content is not available in the current language.