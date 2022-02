Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. So geschehen letzte Woche bei der Commerzbank, die mit ihrer Jahresbilanz überzeugte. So erzielt das deutsche Kreditinstitut 2021 ein operatives Ergebnis von 1,2 Milliarden Euro. Im Vorjahr stand ein Minus von 233 Millionen Euro zu Buche. Mit dem Nettogewinn von 430 Millionen Euro lag man zudem deutlich über den prognostizierten 95 Millionen Euro.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim Landmaschinenhersteller Deere & Co. Für Käufe und Kursbewegung bei der Aktie waren ebenfalls Unternehmenszahlen verantwortlich. Deere & Co präsentierte sein Ergebnis zum ersten Geschäftsquartal 21/22 und dieses fiel besser aus, als von vielen Analysten befürchtet. Das im Vorfeld der Ergebnispräsentation entstandene Wochenminus nutzten Trader dementsprechend prompt, um die Aktie zu kaufen.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei Delivery Hero beobachten. Verkauft hat die Aktie des beim Betreibers von Lebensmittel-Bestellplattformen unter anderem Trader Dirk Uhle ( DUFF). Die Gewinnmitnahme in seinem wikifolio Value+ kommentierte er knapp: „+0,48€, also deutlich mehr, als unsere "Helden" je an einer Lieferung verdient haben. Läuft.“

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche die Aktie des deutschen Pharmaunternehmens BioNTech. Das Wertpapier verliert seit mehreren Monaten stark an Wert. Viele Trader scheinen hier nicht an eine baldige Besserung der Lage zu glauben und trennten sich darum von der Aktie. Weiterhin investiert bleibt Christian Mallek ( Sigavest). Er erläutert: „BioNTech versucht sich aus dem steilen Abwärtstrend zu schleichen. Die charttechnische Lage verbessert sich langsam, wird aber erst oberhalb von 200 $ zu einer wirklichen Trendwende. Wir bleiben aufgrund der sehr niedrigen Bewertung und der höchst interessanten Forschungspipeline langfristig investiert.“ In seinem wikifolio VV Aktien flexibel ist die Aktie derzeit mit 4,4 Prozent gewichtet.

