Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die Lage an den Aktienmärkten war im bisherigen Jahresverlauf gelinde gesagt durchwachsen - daran kann auch die jüngste Erholung noch nicht allzu viel ändern. Einigen Anbietern erneuerbarer Energie kommt aber scheinbar die Energiekrise in Europa zugute. So hat sich der Aktienkurs des Solar- und Windparkbetreibers Encavis bereits seit Beginn des Ukraine-Kriegs fast verdoppelt. In der letzten Woche ging es erneut gut sieben Prozent nach oben. Das Unternehmen profitiert von den steigenden Strompreisen und hat Anfang des Monats die Jahresprognose bei Umsatz, Ertrag und Cash-Flow erhöht. Ob Christian Jagd sich bei der Aktie für sein wikifolio Intelligent Matrix Trend zuletzt aus Angst, etwas zu verpassen (Fear of Missing Out, FOMO), eingekauft hat, wissen wir nicht. Er ist aber nicht der einzige wikifolio Trader, der hier in der letzten Woche zugeschlagen hat.

Aus dem Rohstoffbereich konnte sich die K+S -Aktie letzte Woche von der Mitte April eingesetzten Korrektur leicht erholen. Simon Weishar hat die Aktie in sein wikifolio Szew Grundinvestment aufgenommen und dies auch ausführlich begründet: „Ich habe nach einem Wert gesucht, der bei einer Rezession und beim Anhalten von Kriegen nicht stark leidet, sondern das wikifolio stabilisieren kann. Der Nahrungsbereich ist ein relativ konstanter auch während Rezessionen und für die Farmen braucht man Düngemittel, so dass der Rohstoff deutlich unabhängiger von einer Rezession ist als z.B. Eisenerz oder Kupfer. (...) K+S ist mit einem erwarteten KGV von 2 für dieses Jahr extrem günstig bewertet und zeigt auf, dass der Markt nicht davon ausgeht, dass der aktuelle Zustand in Form von hohen Kalipreisen dauerhaft aufrechterhalten bleibt. Außerdem hat der Markt Angst vor einer Gasmangellage, denn K+S ist auf Gas angewiesen und dies würde dann zumindest die Produktion in Deutschland beeinträchtigen. Diese Problematik besteht an den Produktionsstandorten in Amerika nicht und dort kann man sogar noch höhere Preise durchsetzen.“

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Eine sagenhafte Rally hat EnviTec Biogas zuletzt aufs Börsenparkett gezaubert. Allein im Juli kletterte die Aktie um gut 80 Prozent. Auch hier dürfte der Biogasanlagenbauer vom Gasmangel und der Suche nach Alternativen zu russischem Gas profitiert haben. Die Deutschen hatten außerdem gleich zweimal binnen weniger Wochen die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 erhöht. Letzte Woche setzten bei der Aktie dann Gewinnmitnahmen ein. Den „Dip“ gekauft hat unter anderem Joachim Köngeter für sein wikifolio Tradingchancen dt. Nebenwerte .

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio-Trader letzte Woche zum Beispiel bei iRobot. Das für seine Roboter-Staubsauger bekannte Unternehmen wird von Amazon in einem Millardendeal übernommen. Mit einem Kaufpreis von 61 Dollar je Aktie wird iRobot inklusive ausstehender Schulden insgesamt mit rund 1,7 Milliarden Dollar bewertet - derart lässt sich auch der Kursanstieg erklären. Nach Bekanntgabe der Übernahme bauten viele wikifolio-Trader ihre iRobot-Bestände ab.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

„Jumping the Ship“ war wohl noch nie so zutreffend wie in der letzten Woche im Falle von Magforce . Das Berliner Biotech-Unternehmen hat Ende Juli Insolvenz angemeldet. Die Aktie kollabierte. Einen großen Stellenwert hatte die Aktie auf wikifolio.com nie - nun wird sie wenig verwunderlich auch in den verbleibenden Musterdepots großteils verkauft.