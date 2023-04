Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO - trieb Trader dazu, Aktien zu kaufen, die bereits gut gelaufen sind. Allen voran war das Verbio. Der deutsche Hersteller von Bio-Kraftstoffen liefert gerade eine Rally „Made in Germany“. Seit dem Crash im März ist die Aktie von knapp über sechs auf über 18 Euro gestiegen. Auf Jahressicht hat sich der Preis beinahe verdoppelt. Zu verdanken hat Verbio die Rally einer cleveren Geschäftsentscheidung. Im März ist das Unternehmen kurzerhand in die Produktion von Desinfektionsmittel eingestiegen. Das aktuell gesteigerte Interesse ist auf eine Prognoseerhöhung zurückzuführen. Anfang September gab Verbio bekannt, dass der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen voraussichtlich 122 statt der erwarteten 110 Millionen Euro betragen wird.

Grund genug für Christian Jagd ( Portfoliomatrix), sich die Aktie in sein wikifolio Intelligent Matrix Trend zu legen. Das ihn sein Gefühl selten täuscht, zeigt die Performance des wikifolios. Über 490 Prozent Wertzuwachs stehen seit 2014 zu Buche.

Intelligent Matrix Trend Portfoliomatrix DE000LS9FEG3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +444,3 % seit 25.03.2014

-21,1 % 1 Jahr 0,82 × Risiko-Faktor

EUR 39.109.322,06 Investiertes Kapital Platz 1 der wikifolio-Rangliste

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So etwa bei der Aktie von Bayer. Diese hat eine katastrophale Handelswoche hinter sich. Rund 17 Prozent Kursverlust stehen zu Buche. Zwischenzeitlich notierte das Papier sogar unter dem Corona-Tief von März. Schuld daran sind die trüben Geschäftsaussichten. Der Konzern stellte Sonderabschreibungen in Milliardenhöhe und die mögliche Ausweitung des Stellenabbauprogramms in Aussicht.

wikifolio-Trader sahen hier letzte Woche eine Investmentchance. Sie gingen davon aus, dass der Markt - angesichts der vorherrschenden angespannten Stimmung - überreagiert. Auch Top-Trader Christian Scheid ( Scheid), ein Experte für solche Szenarien, scheint diese Meinung zu teilen. Letzte Woche investierte er rund 2,5 Prozent des Depot-Vermögens seines wikifolios Special Situations in die Bayer-Aktie.

Special Situations Scheid DE000LS9AKJ5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +221,6 % seit 12.09.2012

-19,7 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor

EUR 1.059.892,50 Investiertes Kapital Sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitzunehmen, ist wohl der schönste Teil des Tradens. In der letzten Handelswoche taten die wikifolio-Trader dies allen voran bei der 2G Energy. Die Akte des deutschen Anbieter von Blockheizkraftwerken hat nach dem Crash im März eine sensationelle Rally hingelegt. Auf Jahressicht hat sich der Wert des Papiers beinahe verdoppelt. Seit Juli ist es mit den Kursgewinnen aber vorbei. Die nur leicht positive Monatsperformance verdeutlicht das Bild. Dieses Umfeld nutzten Trader in der vergangenen Woche nun vermehrt für Verkäufe.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Ein guter Kapitän verlässt das sinkende Schiff zuletzt. Ein guter Anleger minimiert hingegen Verluste und stößt „sinkende“ Aktien ab. So geschehen letzte Woche bei Wirecard. Christian Scheid ( Scheid) kommentierte hier bereits Mitte des Sommers: „Der Zock auf einen Rebound geht nicht auf. Ich werde in Kürze die Reißleine ziehen.“ Von den letzten Wirecard-Aktien trennte sich Scheid in seinem wikifolio Special Situations long/short dann schließlich diese Woche.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +595,1 % seit 09.11.2013

+7,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 2.435.366,75 Investiertes Kapital